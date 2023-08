Belg Hoste maakt indruk bij eerste deelname aan WK crossfit in VS: "Kreeg tips van Iserbyt en Keukeleire"

De Belgische crossfit-atleten Jelle Hoste en Manon Angonese hebben als eerste man en vrouw ooit voor ons land meegedaan aan het wereldkampioenschap. In de Verenigde Staten liet Hoste zich opmerken met winst in een van de twaalf onderdelen. In de totale ranking werd hij 10e en beste nieuwkomer, Angonese werd 35e. "Vanuit België kreeg ik veel steun", vertelt een opgetogen Hoste.

De CrossFit Games in de VS vormen het wereldkampioenschap van "de meest complete sport". Zie het als een extreme twaalfkamp, want in vier dagen moesten de atleten twaalf "events" afleggen. Tot enkele uren voor de start hield de organisatie de disciplines ook strikt geheim. Het WK begon met een mountainbikerace, daarna volgden krachtoefeningen aan een bar en een hindernissenparcours om in handstand af te leggen. Ook gewichtheffen en een looptest van vijf kilometer behoorden tot het uitgebreide programma.

Jelle Hoste won het 5 kilometer lopen en deed zijn uiterste best op de krachtnummers.

Wel en niet "Rookie of the Year"

Aan die karwei waagden twee Belgen zich voor het eerst op een WK dat al jaren gedomineerd wordt door Amerikanen. Jelle Hoste maakte meteen indruk met een zesde plaats in het mountainbike. Op het tweede event liet hij een tegenvallende 30e plaats noteren tussen de krachtpatsers, maar dat zette hij recht met de winst bij het 5 kilometer lopen. Een unicum: hij is meteen de eerste Belg ooit die een onderdeel kan winnen op het WK. Na vier dagen eindigde Hoste als tiende en beste nieuwkomer. "Vreemd genoeg kreeg ik de trofee van "Rookie of the Year" niet", vertelt Hoste. "De Amerikaanse jury koos voor hun jonge landgenote Olivia Kerstetter, ook al werd zij pas 16e ..." "Jammer, maar het maakt mij niet minder trots op mijn prestatie. Ik ben heel tevreden, want een top 10-plaats tussen de fitste atleten ter wereld is echt zot."

Vier dagen lang tot het uiterste gaan, dat is wel een aanslag op je lichaam. Jelle Hoste

"Qua conditie merkte ik dat ik tot de beste atleten behoorde. Qua brute kracht staken de Amerikanen er nog een stuk bovenuit", geeft de Belgische crossfitter toe. "Naar de toekomst toe zullen we moeten bekijken hoe we dat kunnen aanpakken om eventueel nog hoger te eindigen. "

"Vier dagen lang tot het uiterste gaan, dat is wel een aanslag op je lichaam. Zeker met de hitte erbij. Sommige onderdelen werkten we buiten af in de blakende zon, bij meer dan 30 graden." "Wat op papier mijn beste event moest worden, werd door de warmte mijn slechtste."

Luidruchtige fans en tips van experten

In België leeft crossfit vooral in de clubs, in de Verenigde Staten is het al jaren een hype die een mensenmassa lokt. Aandacht waar Hoste wel aan kon wennen. "De supporters hielpen me gelukkig door de moeilijke momenten", vertelt hij. "De Amerikanen zijn echt zot van crossfit. Op een bepaald moment dacht ik gehoorschade opgelopen te hebben omdat de mensen op de tribunes zo luid schreeuwden." "Ook vanuit België kreeg ik heel veel steun. Elke crossfit-club in het land organiseerde een bijeenkomst om het WK te volgen en zelfs in sommige cafés kon je alles bekijken op een groot scherm."

Opvallend was de steun die Hoste ontving vanuit andere sporten. "Voor de mountainbikewedstrijd heb ik bijvoorbeeld gebeld met Eli Iserbyt en Jens Keukeleire", verklapt Hoste. "Zij konden me tips geven over de juiste bandenspanning en over het tijdstip om mijn aanval te plaatsen. Per event waren er specialisten waar ik op kon rekenen."

In sommige cafés konden fans het WK crossfit op groot scherm volgen.

Hefboom Hoste?

De prestatie van Hoste zou ook wel eens voor een crossfit-piek kunnen zorgen in ons land. "Mijn coach haalde als eerste Belg een hele tijd geleden een groot toernooi en daarna zijn er extra clubs geopend in het land", weet de Belg. "Ook het aantal atleten nam sterk toe. Hij vertelde me dat het WK-effect misschien wel nog groter zou kunnen zijn."

Angonese haalt cut niet

Voor Manon Angonese, de andere landgenote die debuteerde op het WK, draaide het toernooi uit op een sisser. Ze verliet het wereldkampioenschap al na twee dagen in tranen. Na de eerste zes events stond ze op een 35e plek, enkel de eerste 30 mochten deelnemen aan de volgende proeven.