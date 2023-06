Crossfit-atleten Jelle Hoste en Manon Angonese plaatsen zich als eerste Belgische man en vrouw ooit voor WK in VS: "Trots"

Nog nooit had ons land een vertegenwoordiger op het wereldkampioenschap crossfit in de Verenigde Staten. Maar deze zomer zijn ze plots met twee. Jelle Hoste en Manon Angonese konden zich afgelopen weekend als eerste man en eerste vrouw plaatsen tijdens de Europese kwalificaties.

De CrossFit Games in de VS vormen het wereldkampioenschap van de sport die fitness combineert met atletiek, uithouding en gymnastiek. Op elk continent bepalen kwalificaties wie de felbegeerde plaatsjes op het WK mag invullen. Jelle Hoste, onze nummer 1 in het crossfit, heeft zich dit weekend in de halve finales in Berlijn verzekerd van zijn ticket naar Wisconsin in de Verenigde Staten. Na een knappe vierde plaats mag de 27-jarige zich gaan meten met de top, die voornamelijk uit Amerikanen bestaat.

Primeur voor België

"De eerste elf Europeanen stoten door", kadert Hoste. "Met mijn vierde plaats had ik dus nog wat overschot. Voorlopig dringt het nog niet door dat ik naar het WK mag. Ik ben ook de eerste Belg die daarin slaagt in het moderne crossfit en dat maakt me bijzonder trots." De kwalificaties bestonden uit zeven proeven of work-outs. "Je kan het eigenlijk vergelijken met een zevenkamp. Bij elke work-out moet je kracht- en uithoudingsoefeningen uitvoeren tegen de klok." Hoste prijkte bij drie van de work-outs bovenaan.

Winnen op het WK wordt moeilijk, maar ik zal mijn proeven eruit pikken om me te tonen

De vijfde proef legde hij zelfs af in een recordtijd. Wereldwijd deed geen enkele crossfit-atleet beter tijdens de kwalificaties. "We moesten acht keer een gewicht in één beweging van de grond tot boven het hoofd heffen, zoals bij de snatches in het gewichtheffen. Daarna moesten we nog 800 meter lopen op een loopband en voor die gecombineerde work-out had ik maar drie minuten nodig", lacht Hoste.

Manon Angonese wordt eerste Belgische vrouw op WK

Hoste mag dan wel de eerste Belgische man zijn op het WK in het huidige, professionele format van de sport (vroeger waren de kwalificaties online en was het niveau nog niet zo hoog), Manon Angonese is de eerste Belgische vrouw.



De 30-jarige eindigde zevende in de kwalificaties en mag ook naar het mondiale toptreffen in de VS. Ook zij wist met haar emoties nauwelijks blijf. "Dit is het resultaat van jaren hard werk, van mislukkingen, twijfels, opofferingen, groei, gelukkige meetings en ongelukkige meetings", schrijft ze op Instagram. "See you in Madison."



(lees voort onder IG-post)

Europe is coming

Het WK vindt plaats begin augustus. Hoste: "Daar mag ik wel wat ambitie tonen. Het zal ongetwijfeld lastig worden, want het wereldkampioenschap bestaat uit meer work-outs gedurende vijf dagen. Winnen zal moeilijk zijn, maar hier en daar een proef uitpikken om er te schitteren moet wel lukken." "De Amerikanen zijn de beste crossfitters, maar de Europeanen zijn wel aan een inhaalbeweging begonnen. Vorig jaar stond ook een Europeaan in de top vijf en dit jaar heb ik al gemerkt dat het niveau opnieuw hoger ligt."