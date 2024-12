LIVE: Alvarado en Vas aan de leiding, Van Empel moet achtervolgen na valpartij

Na de afgelaste cross in Sardinië staat er vandaag weer een Wereldbekercross op het programma. In Namen hoopt wereldkampioen Fem van Empel haar kunstje van gisteren in Herentals over te doen. Maar de concurrentie is niet min, zeker nu ook Puck Pieterse haar rentree maakt. Volg de wedstrijd hier vanaf 13.40 uur.