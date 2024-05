Bergs houdt gravelkoning Nadal drie sets aan de praat: "Het was een beetje onwerkelijk"

do 9 mei 2024 21:06

Internazionali BNL d'Italia Zizou Bergs ( 108 ) Rafael Nadal ( 244 ) einde 6 set 1 4 3 set 2 6 4 set 3 6

Zizou Bergs (ATP 108) is er niet in geslaagd om te stunten tegen Rafael Nadal in de eerste ronde van het toernooi van Rome. Onze landgenoot, die zich had opgewerkt uit de kwalificaties, kon een set afsnoepen van zijne gravelmajesteit, maar ging finaal toch ten onder. Bergs komt wel voor het eerst in zijn carrière (virtueel) de top 100 van de wereld binnen.

In Madrid lukte het net niet, maar op het graveltoernooi van Rome kreeg Zizou Bergs een nieuwe kans om voor het eerst in zijn carrière de top 100 van de wereld binnen te komen. Nadat Bergs zich had opgewerkt uit de kwalificaties, wachtte niemand minder dan zijne gravelmajesteit Rafael Nadal hem op. Een zege zou Bergs definitief de top 100 in brengen, maar dat dat geen evidente opgave zou worden, was al snel duidelijk. Nadal ging hard van start en had al snel een eerste break te pakken. Gestuwd door het publiek pakte de Spanjaard al vroeg uit met enkele knappe slagen, Bergs was gewaarschuwd.



Maar Nadal is niet meer de onverslaanbare speler die hij enkele jaren geleden was. Met bij momenten knap tennis kon Bergs zich terugknokken in de set. Onze landgenoot kon rebreaken ging bij 4-4 opnieuw door de opslag van Nadal. Op eigen service blikte Bergs daarna set één in.

Nadal vecht terug

Zijn sprankel op het veld is dan wel wat afgezwakt, maar van zijn verbetenheid is Nadal ondanks de vele blessures nog niets verloren. In set twee zag Bergs zijn niveau wat zakken, en daar profiteerde Nadal gretig van. De Spanjaard bracht de partij weer in evenwicht: 3-6.

In set drie moest Bergs opnieuw al vroeg zijn opslag inleveren. Nadal rook bloed en stoomde door, al moest hij er in enkele spelletjes wel hard voor werken. Bergs verzamelde nog enkele kansen om terug te prikken, maar liet ze liggen. Bij 4-5 maakte Nadal het definitief af.

Bergs mist zo de kans op een stunt tegen Nadal, maar kan tevreden terugblikken op zijn partij. Bovendien is hij virtueel zeker van een plek in de top 100 van de wereld. Behoudens enkele stunts van concurrenten behoudt hij die plek ook.

Bergs: "Het was een beetje onwerkelijk"

"Het was een beetje onwerkelijk", zei Zizou Bergs. "Ik zei zelfs tegen Nadal aan het net dat het een grote eer was. Toen ik klein was, was hij mijn idool." "Ik ben echt blij met mijn spel. Ik speelde om te winnen, ik voelde me goed en ik speelde overtuigend tennis. Het lukte me ook om de eerste set te winnen, ook al gaf hij me een paar cadeautjes." "Daarna liet hij flitsen zien van de legendarische speler die hij is. Ik weet niet of ik betere keuzes had kunnen maken, want op de belangrijke momenten verdient hij alle lof." Bergs genoot met volle teugen van zijn match. "Toen ik voor het laatst naar het publiek keek, zei ik tegen mezelf: "Wat een wedstrijd, het was briljant". Ik ben echt trots op mezelf, ook al deed het even pijn."