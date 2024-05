Kim Huybrechts houdt gebroken schouder over aan vechtpartij na bekerfinale

Wat een leuke uitstap moest worden met zijn geliefden, draaide uit op een kleine nachtmerrie voor Kim Huybrechts.

De Belgische darter kwam na de bekerfinale tussen Union en Antwerp in het Koning Boudewijnstadion in aanvaring. Er zou een vechtpartij ontstaan zijn waarin Huybrechts zijn schouder heeft gebroken.

Dat betekent slecht nieuws voor onze landgenoot, want het zou gaan om zijn rechterschouder en dus ook zijn werparm.

Huybrechts moet nu geopereerd worden. Hoelang hij uit is en wat het betekent voor zijn (nabije) toekomst in het darts is nog onzeker.