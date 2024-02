Boete voor Kim Huybrechts na klacht van De Decker en Van den Bergh: "Water is te diep om nu te bemiddelen"

Maar ook tussen Huybrechts en de Belgische nummer 3 Mike De Decker blijkt het niet te boteren. In een video die vandaag verspreid werd door Sportwereld is te zien hoe Huybrechts in november zijn landgenoot te lijf gaat na een toernooi in Barnsley. Ook De Decker diende op zijn beurt een klacht in tegen Huybrechts.

Dat het tussen de Belgische dartstoppers niet allemaal peis en vree is, weten ze bij de Belgische dartsbond natuurlijk ook al langer dan vandaag. Bondsvoorzitter Stephan D'Aes betreurt de situatie.

"Het is bijzonder jammer dat zulke dingen gebeuren", vertelt D'Aes aan Sporza. "Of we van plan zijn om hierin te bemiddelen? Ik vrees dat het water op dit moment veel te diep is. Misschien zullen we dat in de toekomst wel doen."

Later dit jaar, eind juni, nemen de Belgen weer deel aan het WK voor landen. Volgens de huidige ranking zal dat weer met Van den Bergh en Huybrechts zijn. Die laatste heeft al te kennen gegeven dat hij zijn plaats zeker niet zal afstaan.

"Tegen dan zullen ze onderling toch overeenstemming moeten vinden. Dan zijn we ook weer een paar maanden verder. Hopelijk is alles dan al wat geluwd en kunnen er onderling afspraken gemaakt worden om dat toernooi in een goeie verstandhouding af te werken", zegt D'Aes.