Van den Bergh en Huybrechts "knuffelen" na nieuwe zege op World Cup: "Onze ego's opzijgeschoven"

De sfeer zat onder het vriespunt en na de partij hielden beide heren de lippen stijf. "Ik wil er niet over uitweiden, maar we zullen zien hoelang het binnenskamers blijft", deelde Huybrechts nog een steekje uit.

Het was een opvallend tafereel, donderdagavond op de World Cup darts, het belangrijkste landentoernooi in de dartssport. De Belgische ploegmaats Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts - al jaren vrienden - gunden elkaar plots geen blik.

"Excuses voor de vertoning van gisteren"

"We willen ons bij het Belgische publiek verontschuldigen voor die vertoning van gisteren", klonk het na het duel tegen China. "We dachten dat we het professioneel aanpakten, maar het kwam anders over dan we wilden."

"Na een meeting met de PDC hebben we beseft dat het anders moest. Wat we tegen Finland toonden, was ook voor ons geen fijn gevoel. We zijn hier als land, niet als Huybrechts en Van den Bergh."

"De World Cup is groter dan eender welk ego, maar gisteren hebben we met een ego gespeeld. We spelen deze World Cup voor België. We zijn trots dat we hier staan voor ons land en daarvoor moeten we even onze persoonlijke issues opzijzetten."