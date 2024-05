BEKIJK - Charles De Ketelaere held van de avond met 2 doelpunten in 2 minuten tegen Romelu Lukaku

Atalanta en Charles De Ketelaere hebben een prima zaak gedaan in de strijd om het vijfde Champions League-ticket in Italië. Dankzij twee doelpunten van de Rode Duivel zet de club rechtstreekse concurrent Roma een hak. Romelu Lukaku scoorde niet voor de club uit de hoofdstad.

Charles De Ketelaere won het duel tussen de twee Rode Duivels met glans. Al vroeg legde hij de wedstrijd in een beslissende plooi.

Iets na het kwartier scoorde CDK fraai in de verste hoek, twee minuten later tikte hij de bal binnen ter hoogte van de penaltystip: 2-0.



Daar had Roma niet meteen van terug.



Pas halverwege de tweede helft konden de bezoekers tegenprikken. Na een lichte fout op Abraham zette Italiaans international Pellegrini de strafschop om. 2-1, verder kwam Roma niet.



In het klassement van de Serie A staat Atalanta nu stevig op de 5e plaats. AS Roma lijkt vrede te moeten nemen met plek 6 (of 7), goed voor Europa League-voetbal volgend seizoen.