Waar liep het mis tussen boezemvrienden Huybrechts en Van den Bergh? "Dit speelt al langer"

"Genant? We hebben toch gewonnen."

Kim Huybrechts deed zijn best om de ongemakkelijke situatie te omzeilen, maar iedereen had gezien dat er een haar in de boter zat tussen de twee Belgische dartstenoren op het WK darts.

Geen vuistje, geen knuffel, zelfs geen blik gunden Huybrechts en Van den Bergh elkaar. "Ik doe mijn ding, hij doet zijn ding", vatte "Dancing Dimi" het samen.

Toch vreemd voor de twee darters die twee handen op één buik leken. In 2018 stonden ze nog samen hun beste dansmoves te tonen op het WK-podium.