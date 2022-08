Verandert de pikorde in Spa-Francorchamps? Regels tegen stuiteren kunnen grote gevolgen hebben

Vooral Mercedes klaagde steen en been over de hobbelende Zilverpijl. "Levensgevaarlijk", schreeuwde George Russell nog in Bakoe. Ploegmaat Lewis Hamilton raakte zelfs met moeite uit zijn wagen na zijn "pijnlijkste en zwaarste race ooit".

De Formule 1 schakelde dit seizoen opnieuw over op het grondeffect om downforce te creëren, maar daarbij dook een onverwacht probleem op tijdens de wintertesten. Bij hoge snelheden stuiterden sommige wagens over het asfalt.

Rijhoogte aanpassen

Geen wonder dat Red Bull en Ferrari zich dan ook hevig verzetten tegen een verplichte aanpassing van de rijhoogte. "Mercedes had zijn huiswerk maar beter moeten maken", was de redenering van de concurrenten.

Voor de teams die last hebben van het stuiteren, is er een doodeenvoudige oplossing: de wagen iets hoger afstellen. Maar dan verlies je wel downforce en dus snelheid op de rechte stukken.

Skid blocks en flexi floors

Ten slotte stelt de FIA ook paal en perk aan de flexibele bodemplank of "flexi floors". Die lieten de teams toe om nog iets lager te rijden in de praktijk dan tijdens de FIA-metingen. Door de meetmethode van de bodemplank aan te passen wordt ook een laatste(?) achterpoortje gesloten.

Verandering in pikorde?

Het is duidelijk: de F1-ingenieurs zoeken de grijze zones in het reglement op om een voordeel te halen op de concurrentie. De hamvraag is nu: zullen die aanpassingen in Spa-Francorchamps een invloed hebben op de pikorde?

Er wordt alvast met een vergrootglas gekeken naar de ingrepen van de twee dominante teams van het seizoen: Red Bull en Ferrari. Zij zouden gretig gebruik hebben gemaakt van de achterpoortjes.

Christian Horner, teambaas van wereldkampioen Max Verstappen, deed de geruchten af als "bullshit". Maar Mattia Binotto, zijn evenknie bij Ferrari, gaf wel toe dat ze wat zullen moeten sleutelen aan de wagens van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Bij Mercedes wrijven ze zich alvast in de handen. In de meest recente GP in Hongarije leken de Zilverpijlen opnieuw de aansluiting te hebben gemaakt met de top. Lewis Hamilton werd 2e, polesitter George Russell pakte de 3e plek.

Met de nieuwe maatregelen hoopt Mercedes de kloof helemaal te dichten. "Het is duidelijk dat Red Bull en Ferrari de grenzen hebben opgezocht", zei Russell bij Sky Sports. "Wij hebben wel de geest van het reglement gerespecteerd."

"Er is geen garantie dat we nu dichter zullen komen, maar het is ook duidelijk dat het hen niet zal helpen. Spa zal interessant worden door de regelverandering. Er is geen reden om aan te nemen dat we niet kunnen meedoen voor de zege."