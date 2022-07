F1 countert wangedrag van fans: "Wie beledigingen verspreidt, is niet welkom in onze sport"

#DriveItOut. Vrij vertaald: verdrijf het. Niet enkel de beledigingen tussen fans, maar ook de online en verbale beschimpingen van rijders, teamleiders en journalisten moeten stoppen. "Het is tijd voor meer respect in de sport", vindt CEO Stefano Domenicali.

"De videoboodschap erkent dat passie en competitie heel belangrijke onderdelen zijn van onze sport", klinkt het in de campagne. "Maar het kan te ver gaan, waarbij fans, journalisten, presentatoren en rijders beschimpt worden, zowel verbaal als online."

Alle rijders zijn te zien in een filmpje waarin ze de fans vragen om met meer respect te genieten van het raceweekend. "We sturen allemaal een duidelijke boodschap uit dat dit onaanvaardbaar is en moet stoppen. Diegenen die beledigingen blijven verspreiden, zijn niet welkom in onze sport."

Begin deze maand zouden sommige racefans het slachtoffer geworden zijn van seksistische, racistische en homofobe beledigingen op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De Formule 1 beloofde toen in te grijpen, met #DriveItOut tot gevolg.