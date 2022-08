Reconstructie: hoe Alonso de soap tussen Alpine en Piastri deed losbarsten

De stoelendans in de Formule 1 is de voorbije week enorm chaotisch verlopen. De muziek is wel gestopt, maar talent Oscar Piastri weigert om op de vrijgekomen stoel van Alpine te gaan zitten. Duwt de Australiër zijn landgenoot Daniel Ricciardo naar dat stoeltje (of naar de uitgang)?

Eigenlijk hoefde er helemaal niets te verschuiven voor 2023. Aston Martin wou ook volgend seizoen doorgaan met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, maar het vuur bij de Duitser was een waakvlammetje geworden. Hij wou "als vader meer tijd doorbrengen met zijn kinderen". Zijn afscheidsboodschap trapte de geruchtenmolen in de Formule 1 meteen naar de hoogste versnelling. Want een vrij zitje bij een ambitieuze middenmoter is altijd gegeerd. Vettel zag kansen voor zijn jonge landgenoot Mick Schumacher bij Aston Martin, maar de Britse renstal koos voor meer ervaring. Een pak meer ervaring. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso verraste iedereen met een overstap. Ook zijn eigen team.

Alpine moest via het persbericht van Aston Martin vernemen dat het plots een rijder tekortkwam voor 2023. Een nietsvermoedende teambaas Otmar Szafnauer dacht dat Alonso van zijn vakantie "in Griekenland" genoot, een selfie van de Spanjaard maakte het tegendeel duidelijk. Met een opgestoken duim vanuit thuisstad Oviedo reageerde Alonso op het persbericht van Aston Martin. "Ik had in de paddock wel al geruchten gehoord dat Aston Martin interesse had, maar ik had nog steeds het gevoel dat er niets aan de hand was", gaf Szafnauer toe bij Autosport. "Ja, ik was behoorlijk verrast."

Williams lijkt oplossing voor Piastri

Alpine bleef verweesd achter. Ze hadden de tweevoudige wereldkampioen in 2021 nog door de grote poort teruggebracht naar de Formule 1 en hadden hem een contract voor volgend jaar voorgeschoteld, met de optie voor nog een seizoen. De 41-jarige Alonso kreeg bij Aston Martin meer zekerheid met een meerjarig contract. Maar: "elk nadeel heb zijn voordeel", wist Johan Cruijff. Fernando Alonso loste met zijn overstap wel een hersenbreker op voor Alpine, want met Oscar Piastri hadden ze een toptalent op het reservebankje zitten. De 21-jarige Australiër gooide hoge ogen door achtereenvolgens de titel te veroveren in de Formule 3 én de Formule 2, telkens in zijn eerste seizoen. Alleen Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc en George Russell deden hem dan kunststukje voor. Het jaar daarvoor had hij zich ook al tot kampioen in de Formule Renault gekroond. Toch was er voor dit seizoen geen plek voor de F2-kampioen. Guanyu Zhou ging (met een koffer Chinees sponsorgeld) met het laatste zitje lopen bij Alfa Romeo. Piastri moest vrede nemen met een zitje in de wachtkamer van Alpine. Om het geduld van de Australiër niet op de proef te stellen, snuisterde Otmar Szafnauer op de markt naar een plekje voor Piastri voor volgend seizoen. Een jaartje bij Williams in 2023 en dan naar Alpine in 2024 leek het carrièrepad te worden. Tot Alonso daar verandering in bracht.

Zelfs wielerteams steken draak met Alpine

Alpine twijfelde niet lang om over te schakelen op plan B en het stuur van Alonso een jaar vroeger in handen te geven van Piastri, die al 4 jaar in het talentenprogramma van de Franse renstal zit. "Alpine bevestigt dat Oscar Piastri samen met Esteban Ocon in 2023 het rijdersduo vormt", kondigde Alpine snel aan in een persbericht. "In lijn met de afspraken die we met de jonge Australiër hebben gemaakt, wordt Oscar gepromoveerd tot racecoureur en neemt hij vanaf volgend jaar het stoeltje van Fernando Alonso over."

Een droog persbericht, zonder quotes van Piastri. Het oogde vreemd, het voelde niet juist en het bleek ook niet correct. Enkele uren later maakte Piastri zelf duidelijk dat er wel degelijk iets niet klopte.

"Ik begrijp dat Alpine F1 zonder mijn toestemming een persbericht heeft uitgebracht dat ik volgend jaar voor hen rijd. Dit klopt niet en ik heb geen contract getekend met Alpine voor 2023. Volgend jaar rijd ik niet voor Alpine", klonk het stellig bij de 21-jarige Australiër. Gezichtsverlies voor Alpine, hoongelach bij de concurrenten. Alex Albon kon het bij zijn contractverlenging bij Williams niet laten om eens te prikken naar de Franse renstal. En zelfs de wielerteams steken de draak met de soap rond de contractverlenging van Piastri. Team DSM en Intermarché-Wanty-Gobert trokken op Twitter al grappend aan de mouw van de Australiër.



(lees voort onder de tweets)

Wie heeft gelijk: Alpine of Piastri?