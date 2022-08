De fiasco's van Ferrari: zelfs Leclerc kan onbegrijpelijke blunders niet meer verklaren

"Op dit moment heeft het geen zin om te geloven in de titel." Het zouden woorden uit de mond van Charles Leclerc kunnen zijn, maar het was de wanhoopskreet van Max Verstappen na twee DNF's in de eerste 3 races van het seizoen. Leclerc had toen nog een voorsprong van 46 punten, ondertussen kijkt hij aan tegen een kloof van 80 punten. Zelfs als zijn Nederlandse rivaal 3 races mist, is Leclerc er nog altijd niet voorbij.

Hoe heeft Leclerc de F1-titel zomaar te grabbel kunnen gooien? Eenvoudig: terwijl Verstappen in de laatste 10 races slechts één keer het podium niet haalde, stond Leclerc in de laatste 8 races amper één keer op het podium. Het levert Leclerc en Ferrari heel wat hoongelach op. Het fiere Ferrari, goed voor 15 wereldtitels, lijkt nog wat langer te moeten wachten op een nieuwe titel sinds 2007.

Mechanische pech, tactische blunders

Vooral teambaas Mattia Binotto en zijn race engineers hebben boter op het hoofd voor die gemiste podiumplaatsen. In Hongarije lieten ze zich nog maar eens op foute beslissingen betrappen. Leclerc en ploegmaat Carlos Sainz begonnen allebei in de top 3 aan de race, maar vielen allebei naast het podium door een verkeerde strategie. Leclerc wisselde naar "sh*tty" harde banden, die het bovendien niet lang volhielden waardoor hij nog een 3e pitstop moest maken. Dat Binotto nog voor het einde van de race zich ging verschuilen in de garage, was veelzeggend. Niet voor het eerst werden de verkeerde knopen doorgehakt aan de pitmuur. Hoelang duurt het nog voor ze bij Ferrari de knoop doorhakken om Binotto opzij te schuiven? In 2020 wankelde de stoel van de Italiaanse ingenieur al eens. Overleeft hij ook deze storm? "Ik weet niet of hij het jaar zal uitdoen", stelt F1-volger Sammy Neyrinck. "Ferrari heeft wel zo'n geschiedenis in de F1: roemrijk, maar altijd met ups en downs. Ze krijgen de stabiliteit er niet in."



Het was een ramp. Ik begrijp de reden voor de beslissingen niet. Charles Leclerc

Ook in Monaco en Silverstone was Leclerc het slachtoffer van de tactische blunders van de Scuderia. In Monaco zag Leclerc een zege door de neus geboord door een verkeerde pitstopstrategie. In Silverstone vergaten ze de raceleider naar binnen te roepen voor verse banden bij tussenkomst van de safetycar. De kopman van Ferrari richtte zijn vizier in Hongarije dan ook nog maar eens op zijn eigen pitmuur. Dat hem dat in Groot-Brittannië een berisping opleverde van Binotto, hield Leclerc ook nu niet tegen. "Het was een ramp. Ik begrijp de reden voor de beslissingen niet", foeterde Leclerc. "Ik maakte duidelijk dat de medium band goed was, waarom schakelen we dan over op de harde band? Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen."

Individuele fouten: "Ik blijf fouten maken"

Leclerc had ook al met wat pech af te rekenen dit seizoen. In Barcelona en Bakoe, twee races waarin hij de polepositie veroverde en aan de leiding reed, sputterde de motor van zijn Ferrari tegen. Twee races waarin Verstappen dankbaar met de zege ging lopen: 50 punten tegenover 0 voor Leclerc. En Leclerc rolde ook zelf mee de scharlakenrode loper uit voor Verstappen. De Monegask liet zich al op twee dure fouten betrappen dit seizoen. In Emilia-Romagna, op een boogscheut van de thuishaven van Ferrari, zakte hij na een stuurfout van de 2e naar de 6e plek. Maar vooral zijn schreeuw in Frankrijk galmt ruim een week later nog altijd na. Leclerc verloor onder druk van een jagende Verstappen de controle over zijn bolide en belandde in de coulissen. Geen 4e zege van het seizoen, wel een 3e DNF. Mist hij mentaal nog de ervaring om voor de wereldtitel mee te strijden? Hoewel hij even oud is als Verstappen, draait de Nederlander wel al 3 jaar langer aan een F1-stuur. "Als ik fouten zoals deze blijf maken, verdien ik het niet eens om wereldkampioen te worden", foeterde Leclerc in Le Castellet. "Ik presteer op topniveau, heb de snelste auto, maar blijf fouten maken. Dan is het doelloos en hoor ik niet op dit niveau thuis."

Neyrinck: "Zo kun je niet meedoen aan de top"