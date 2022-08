Daniel Ricciardo doet zijn contract bij McLaren niet uit: "Maar heb nergens spijt van"

8 GP-zeges en 2 keer 3e in de eindstand van het F1-seizoen: het palmares van Daniel Ricciardo mag er zijn. Maar de laatste jaren zit de carrière van de 33-jarige Australiër in een neerwaartse spiraal, met zijn rotseizoen voor McLaren als dieptepunt.



Ricciardo had nog een contract tot eind 2023 bij de Britse renstal, maar dat wordt nu een jaar eerder dan gepland opgezegd, in onderling overleg.

"Ik heb nergens spijt van en ben trots op het werk dat ik voor McLaren heb gedaan, met als hoogtepunt mijn zege van vorig jaar in Monza", zegt Ricciardo.

De mediagenieke Ricciardo wil het wereldje nog niet vaarwel zeggen. "Ik ben gemotiveerder dan ooit om mij te meten in de sport waar ik zoveel van hou."

De naam van Ricciardo viel al bij Haas, waar hij het stoeltje van Mick Schumacher zou overnemen. Zijn eigen plaatsje bij McLaren wordt dan weer wellicht ingenomen door zijn landgenoot Oscar Piastri. De ex-winnaar van het F3- én F2-kampioenschap werd eerst aangekondigd bij Alpine, maar sprak dat zelf tegen. Omdat hij al een akkoord had met McLaren?