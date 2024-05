Kruis over Europees voetbal? Manchester United gaat pijnlijk de boot in bij Crystal Palace

68' - Verv. Will Hughes door Jairo Riedewald

Het grijze seizoen van Manchester United krijgt dan toch wat kleur. Niet roze, maar rood. De ploeg van Erik ten Hag moet knokken voor de laatste Europese tickets, dan is elk punt belangrijk. Toch liep het tegen Crystal Palace goed fout. United ging met de billen bloot: wat betekent de 4-0 voor de (nabije) toekomst?

Bij de eerste kans van de wedstrijd was het al meteen prijs.

Manchester United - kamperend op een teleurstellende 8e stek in de Premier League - moest dringend op zoek naar punten in de strijd voor de Europese tickets. Maar met overgave verdedigen? Neen, dat leek niet in het wedstrijdplan van de bezoekers te staan.

Michael Olise mocht na een maandagavondwandeling doodleuk de bal in doel trappen. 1-0 voor Crystal Palace. Mocht Erik ten Hag haar op zijn hoofd hebben, trok hij het op dat moment allemaal uit.