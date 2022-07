Australische kopzorgen bij McLaren: moet Daniel Ricciardo vrezen voor zijn zitje in de Formule 1?

Prestaties in kwalificaties én wedstrijddagen blijven ondermaats. Dan komt de geruchtenmolen over een vertrek op gang. Die probeert de 33-jarige Australiër eigenhandig af te remmen.

"Het is niet makkelijk geweest, maar ik werk enorm hard om de wagen opnieuw te krijgen waar hij moet staan. Ik wil dit meer dan ooit. Ik zie jullie in Le Castellet."

McLaren werkt aan toekomst, zonder Ricciardo?

Niet alleen de druk van buitenaf stapelt zich op, ook CEO Zak Brown gooit nog wat olie op het vuur. Twee beloftevolle IndyCar-rijders - de Spanjaard Alex Palou en de Amerikaan Colton Herta - tekenden een contract bij McLaren.

Die laatste proefde zelfs al eens van een ritje in een F1-wagen. "Dat allemaal omdat we in de toekomst races willen winnen", zegt Brown, die het financiële plaatje bekijkt. "Mochten mijn rijders Brits, Amerikaans of Aziatisch zijn, is dat natuurlijk een commerciële bonus."

Alweer een reden tegen het aanblijven van Daniel Ricciardo.