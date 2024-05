"Meer dan enkel de Gulaschsuppe": waarom Oostkantons rouwen om degradatie Eupen

ma 6 mei 2024 20:59

De kat met 9 levens had er toch maar 8. Na 8 jaar in de hoogste klasse zakt Eupen uit de Jupiler Pro League. 8 redenen waarom de Panda's toch zullen worden gemist in 1A.

1. Gulaschsuppe

Wat ze het meeste zullen missen? Christophe Ramjoie van de Belgischer RundFunk, de publieke omroep van onze Duitstalige collega's, moet er geen seconde over nadenken. "De Gulaschsuppe", lacht hij. Voor een lekkere portie soep, moest je Am Kehrweg zijn. Maar ook voor een lekker stuk taart, bevestigen verschillende Sporza-collega's. Schmackhaft!

2. Leuk uitvak

Niet alleen de journalisten brachten met plezier een bezoekje aan Eupen. Ook voor de bezoekende supporters was een uitstapje naar de Oostkantons een garantie op plezier. Vooral de positie dicht bij het veld was een pluspunt voor de uitfans.

3. Lang leve de Oostkantons

Met 10 van de 16 eersteklasseclubs uit Vlaanderen is een ploeg uit Eupen een frisse verandering in het aanbod. "Het is niet het Vlaamse kampioenschap, wel het Belgisch kampioenschap", zegt Ramjoie. "Daarom zal Eupen gemist worden. Voormalig Club Brugge-coach Michel Preud'homme noemde de wedstrijd in Eupen ooit een Europese verplaatsing. Maar zo ver is Eupen niet in een klein land als België."

4. Wereldsterren op retour

Met de hulp van zijn Qatarese eigenaars kon Eupen af en toe een voormalige wereldster naar de Belgische uithoek lokken. Denk aan Luis Garcia (ex-Real), Jeffrén Suarez (ex-Barça), Claude Makélélé (ex-Real), Adriano en Victor Vazquez (allebei ex-Barça). "Misschien komt Neymar ook nog", lachte Ramjoie 4 jaar geleden nog. Toen droomde Eupen nog van een plek in de top 8, nu moet het dromen van een snelle terugkeer naar 1A.

Adriano in het shirt van Eupen.

5. Een garantie op sfeer

Als het niet voor de Gulaschsuppe was, dan moest je wel voor de familiale sfeer in Eupen zijn, zegt Ramjoie. "Eupen was misschien geen publieksmagneet, maar er was wel een aangename sfeer en je kon in die 8 jaar toch ook goed voetbal zien." "Het was zeker een uithangbord van de Oostkantons, maar de ploeg is nog niet dood, hè. Ze willen volgend jaar al terugkeren naar 1A, al zal daar misschien wat meer geld voor nodig zijn."

6. Clublied

Om de sfeer nog een extra duwtje in de rug te geven, pakten de fans in 2019 uit met een nieuw clublied. Mike Thissen, de capo - zeg maar de roerganger - van Eupen, zong het nummer in om de spelers op te peppen voor de degradatiestrijd. Met succes, want Eupen kon zijn verblijf in de hoogste klasse nog wat verlengen.

7. Geen Panda meer

Afscheid van Eupen betekent ook het afscheid van Eupi. De panda-mascotte zal in de Challenger Pro League moeten helpen om alles niet te zwart-wit te zien.

8. Een garantie op sneeuw