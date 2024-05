KV Kortrijk zet een nieuwe stap richting behoud met zege, Eupen zakt na 8 jaar uit eerste klasse

Een extra portie hoop voor KV Kortrijk, maar het definitieve einde voor Eupen. Met een nipte zege hebben de West-Vlamingen een nieuwe grote stap gezet in hun missie om het behoud te verzekeren. Joao Silva scoorde het enige doelpunt in de nerveuze partij, waarin de bezoekers ruim een uur met tien speelden. Door de nederlaag verdwijnt Eupen na 8 jaar uit eerste klasse.

Kortrijk had bloed geroken en trok nadrukkelijker naar voren. Op slag van rust was het prijs. Kapitein Silva kopte een vrije trap van Kadri netjes voorbij Slonina.

Pas na twintig minuten versierden beide ploegen enkele kansjes, maar amper tien minuten later werd de match in een volledig nieuwe plooi gelegd.

De spanning was dan ook te snijden in het Guldensporenstadion, maar ook op het veld was er sprake van nervositeit.

Grote kansen kwamen er nadien niet meer. Kortrijk wipt zo naar de tweede plek in de Play-offs en heeft volgende week alles in eigen handen tegen Charleroi. Eupen zakt na acht seizoenen weer naar 1B.

En plots werd het rond de 85ste minuut muisstil in het Guldensporenstadion toen Charles-Cook na een zeldzame tegenaanval bleef liggen in de zestien.

Marco Kana (Kortrijk): "We hebben gedaan we moeten doen. Misschien niet op de mooiste manier, maar de missie is wel volbracht. We hebben ons lot nu in eigen handen. Ik heb er vertrouwen in dat we het volgende week gaan afmaken."



Freyr Alexandersson (trainer Kortrijk): "We hebben niet goed gespeeld, maar deze wedstrijden zijn voor 90 procent een mentaal spelletje. Ik heb veel respect voor de scheidsrechter dat hij bij zijn mening is gebleven tijdens de VAR-fase. Dat is erg dapper. Ook respect voor mijn team, want dat zijn geen makkelijke wedstrijden. Volgende week moeten we nog één keer alles geven."