Einde verhaal voor Eupen na horrormatch in Kortrijk: "We verdienden die penalty gewoon"

Na acht seizoenen in de Jupiler Pro League is het over en uit voor Eupen. De ploeg uit de Oostkantons ging in een beladen en cruciale wedstrijd onderuit tegen Kortrijk en is daarmee de eerste degradant van 1A.

"We hebben ons getoond en met de juiste mentaliteit gespeeld. Die rode kaart heeft het ons gewoon nog veel moeilijker gemaakt dan het eigenlijk al was."

Misnoegd met de gang van zaken ging trainer Kristoffer Andersen tijdens de pauze nog fel in discussie met de keeperstrainer van Kortrijk. Net als zijn kapitein mocht ook hij in de tribune plaatsnemen met een rode kaart.

Enkel een overwinning was genoeg voor Eupen om in de running te blijven voor het behoud. Een opdracht die na een halfuur nog moeilijker werd, toen aanvoerder Boris Lambert na een VAR-interventie mocht gaan douchen.

"We verdienden die penalty", aldus Charles-Cook. "Er was 100 procent contact. Dat de VAR je naar het scherm roept, zegt toch genoeg? En ik zag bovendien op het gezicht van de verdediger dat hij het zelf ook wist."

Maar na de pauze bleef een tweede thuistreffer uit en in het slot trokken de bezoekers met de moed der wanhoop toch vooruit. Op zoek naar een mirakel. En even leek dat er ook misschien te komen. Na ruim 80 minuten werd Charles-Cook aangetikt in de zestien door Mampassi. Veel contact was er niet, maar de bal werd zeker niet gespeeld.

We moeten bekijken hoe we in de toekomst sterker kunnen terugkomen.

Penalty of niet, een tweede treffer was sowieso nodig geweest om degradatie te vermijden. En in die positie kom je enkel als je een heel seizoen ondermaats speelt. Dat geeft de club zelf ook aan.

"De komende dagen gaan we analyseren waar het dit seizoen fout is gelopen, als club, als staf, als spelers", aldus Collubry.

"De eigenaar heeft ons na de match toegesproken in de kleedkamer, al is het moeilijk om nu de juiste woorden te vinden. Dit zijn de moeilijkste momenten in een carrière van een speler, maar ook voor leden van de staf."

"We moeten nu kijken hoe we het in de toekomst beter kunnen doen om sterker terug te komen. Dat is ook wat de eigenaar wil."