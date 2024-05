Van 2-1 naar 3-4 in 10 minuten: goal van Malick Fofana voor Lyon opent doldwaas slot in Lille

Zo'n match waarin het woord doldwaas gerechtigd is. Lyon heeft Lille na een doelpuntenkermis in het slot geklopt. Ex-Gentenaar Malick Fofana scoorde in minuut 82 de gelijkmaker (2-2) voor de bezoekers, waarna nog drie goals volgden in de tien daaropvolgende minuten. Het levert Lyon alvast meer perspectief op Europees voetbal op.