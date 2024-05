Eens een rustige dag? Thomas probeert Pogacar in te tomen, zonder succes: "Morgen vol vanaf de start"

Houdt Tadej Pogacar dan nooit eens de benen stil? Zelfs in een sprintetappe daagde de roze trui zijn klassementsrivalen uit. Een ludieke poging van Geraint Thomas om Pogacar in te tomen lijkt alvast averechts te werken.

1e rit: een aanval van Pogacar. 2e rit: een aanval van Pogacar. 3e rit: een aanval van Pogacar. Ziet u het patroon?



Zelfs in een etappe die voorbestemd was voor de sprinters, probeerde Tadej Pogacar een slagje te slaan. Al houdt de Sloveen vol dat het Mikkel Honoré was die de knuppel in het hoenderhok gooide.

"Ik viel niet aan. Ik volgde het wiel", herhaalde de Sloveen tot tweemaal toe met een glimlach. "Thomas probeerde ook over te nemen op het einde, wat me verraste. Respect."