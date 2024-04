Anderlecht en Standard bijten tanden stuk op elkaar en houden titelstrijd razend spannend

za 27 april 2024 15:27

Anderlecht einde 0 - 0 Standard Luik Lotto Super League - speeldag 6 - 27/04/24 - 13:30

Anderlecht en Standard zijn er zaterdag niet in geslaagd elkaar pijn te doen in de play-offs van de Super League bij de vrouwen. Beide titelpretendenten kwamen in een felbevochten topper niet tot scoren. Het gelijkspel zorgt ervoor dat de titelstrijd razend spannend blijft, al wrijft vooral OHL zich in de handen. In Brugge kan het vanavond een gouden zaak doen.



Met de leidersplaats op het spel was de inzet hoog in de Clasico. Maar Anderlecht kwam gehavend aan de start. Een virus hield maar liefst 9 speelsters aan de kant, onder wie basispionnen als Sarah Wijnants, Lore Jacobs, Sefania Vatafu en Marie Minnaert. Het was dus overleven voor de thuisploeg, zeker in de openingsfase onderging het het spel tegen Standard. Maar de kansen bleven uit. Een afgeblokte poging van Blave was het gevaarlijkste wat de titelconcurrente in haar mars had. In de tweede helft kon Anderlecht wel het evenwicht herstellen en even mocht het misschien zelfs hopen op meer na sprankeltjes op de rechterflank. Op een voorzet van Buabadi miste Thornton haar schot.

Gevaarlijk Standard

En toch maakte Standard de meeste aanspraak op de overwinning. Invalster Toloba toonde zich bedrijvig met een omhaal, maar die vond geen doel. En na een goede actie van Blave moest Fon de bal enkel nog binnenkoppen, maar ze kwam enkele centimeters te kort.

Een ultieme gooi naar de zege en dus de leidersplaats spaarden de bezoekers op voor de laatste minuten.

Eerst trachtte Toloba een olympische goal, maar Waldbillig was bij de pinken en duwde die weg van onder haar lat. Even later probeerde het nummer 7 van Standard het met een verre vrijschop, opnieuw kwam de doelvrouw van Anderlecht met een antwoord. Ook Van Eynde en een afgeweken voorzet verschalkten het sluitstuk van Anderlecht niet.

En zo eindigde de wedstrijd zoals ze begonnen was, met een scoreloos gelijkspel. Anderlecht loopt voorlopig een punt uit op OHL, dat vanavond mits een zege tegen Club YLA eenzaam naar de leiding kan springen.

Bekijk hier de reacties na de wedstrijd