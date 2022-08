Sammy Neyrinck: "Ik spreek met 2 woorden, maar het ziet er goed uit voor GP F1 België in 2023"

Spa-Francorchamps is een echt traditiecircuit en voor veel rijders een van de beste ter wereld, voor wereldkampioen Max Verstappen zelfs zijn favoriete omloop. Maar er zijn ook commerciële wetten. Het F1-management wil globaler gaan en nieuwe landen/organisatoren hebben vaak ook meer geld dan Spa. Toch leeft de Belgische GP, gisteren waren er 100.000 toeschouwers op de kwalificatiedag. Vandaag worden die voor de race zelf ook verwacht. Dat zou mogelijk dus de laatste keer zijn, maar de stemming is gedraaid, stelt Neyrinck. "Het voorgevoel is goed. Ik heb vanochtend een telefoon gekregen van iemand die dicht bij de Belgische organisatie staat. Vandaag komt er communicatie en het zou best kunnen dat de GP volgend jaar weer op de kalender staat. Er is goed nieuws op komst." "Al moet ik met 2 woorden spreken, het is nog niet bevestigd, maar het ziet er goed uit."

"Geen budget in Zuid-Afrika, corona in China"

Als de race volgend jaar doorgaat, moet dat op een ander tijdstip gebeuren. "Eind augustus 2023 zou de GP van Nederland in Zandvoort plaatsvinden", weet Neyrinck. "Er is sprake van juli. Het zal sowieso in de zomer zijn, dan vinden er heel wat Grote Prijzen in Europa plaats."



Neyrinck maakt wel een kanttekening. "Stel dat het volgend jaar doorgaat, dan is het misschien maar voor één jaar. Daarna moet er weer onderhandeld worden. Het gaat niet om een contract voor meerdere jaren."



Wat heeft dan de stemming gekeerd? "De organisatie heeft er met een lastminute charmeoffensief alles aan gedaan", ziet Neyrinck met eigen ogen.



Hij verwijst naar vorig jaar, toen de GP dramatisch verliep. "Met de regen zijn er vorig jaar maar 2 rondjes afgelegd. Het was de Kleine Prijs van België. Maar er waren ook problemen met de mobiliteit, mensen stonden vast op parkeerterreinen. Dat zou in deze tijden niet meer mogen."



"Daar heeft men oplossingen proberen voor te vinden. Al is het niet makkelijk, want het is een klassiek circuit."





Maar voor het F1-management zou er nog iets anders spelen: "Volgend jaar was men van plan om in Zuid-Afrika een race te organiseren. Dat is eigenlijk nog steeds zo, maar men merkt dat het budget daar niet toereikend is."



"Men wil ook een GP van China op de kalender zetten, maar daar zijn nog steeds coronaproblemen en dus vraagtekens. Daarom zou België wellicht volgend jaar die extra kans krijgen. Het jaar daarna wordt het wel weer iets anders."