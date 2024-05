RWDM bezorgd om toestand van kapitein Reine-Adélaïde na hoofdblessure: "Hopen dat het goed komt met hem"

Bij RWDM is de nederlaag tegen Charleroi even ondergeschikt aan de gezondheid van Jeff Reine-Adélaïde. De kapitein van de ploeg uit Molenbeek kreeg vlak voor het rustsignaal een bal hard in zijn gezicht en bleef een tiental minuten op de grasmat liggen. "Hoe ernstig zijn hoofdletsel is, kunnen we nog niet inschatten", klinkt het bij de club.

In de toegevoegde tijd van de eerste helft krijgt Jeff Reine-Adélaïde een bal vol in zijn aangezicht. De kapitein van RWDM gaat tegen de grond, meteen weten hulpverleners dat het ernstig is.

Minutenlang blijft hij bewusteloos op de grasmat liggen. Dat zorgt voor grote bezorgdheid bij zijn trainer Yannick Ferrera. "Maar hoe ernstig zijn hoofdletsel is, kunnen we nog niet inschatten", verzekert hij na de wedstrijd.

Meteen bebloed gelaat werd Reine-Adélaïde naar het ziekenhuis gevoerd. Daar moeten testen uitwijzen hoe ernstig de blessure is. In het slechtste geval is er sprake van een hersenbloeding.

"Dit seizoen zullen we hem dus niet meer aan het werk zien", gaat Ferrera voort. "Maar we hopen vooral dat het allemaal weer goed komt met hem."