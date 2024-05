Charleroi wast het varkentje tegen RWDM al in de eerste helft, dat bang omkijkt naar Kortrijk

Charleroi en Rik De Mil houden zich aan hun woord. De bezoekers, die al zeker waren van het behoud, gingen voluit op het veld van RWDM. Al voor rust stond de driedubbele voorsprong op het scorebord. De kopbaltreffer van Gueye bleek maar een doekje voor het bloeden in Molenbeek. De thuisploeg wacht nu bang af of Kortrijk zondag over hen wipt naar de 2e plek.

Yannick Ferrera had gehoopt op een scherpere start van zijn RWDM dan tegen Kortrijk, maar dat had Hubert blijkbaar niet begrepen. De doelman liet zich na een handvol minuten verrassen door een vreemd afstandsschot van Dari. De thuisploeg mocht meteen achtervolgen.

Ondanks de Brusselse vechtlust was Charleroi duidelijk de sterkere ploeg. Na een reeks blessurebehandelingen breidden de bezoekers hun voorsprong uit. Eerst was er een knappe aanname en dito plaatsbal van Dragsnes, een paar minuten later sneed Dabbagh de verdediging van RWDM in twee stukken en mocht Guiagon afwerken.



Buiten de 0-3 kreeg RWDM met nog meer rampspoed af te rekenen. Adaramola en Reine-Adelaïde vielen uit met een blessure. Toch gaven een volley van Camara en een kans voor Carlos Alberto de fans in Molenbeek een beetje moed.

Na de pauze toonde RWDM zich van zijn meest strijdvaardige kant, terwijl het voor Charleroi allemaal iets minder belangrijk leek. Koffi hield Biron van een goal met een knappe redding en zag een plaatsbal van Romildo de bovenkant van de lat likken. Op het uur viel het doelpunt, niet toevallig dankzij een kopbal van Gueye.

De hoop flakkerde op in het Edmond Machtensstadion, maar er kwam geen karrenvracht kansen voor RWDM. Het gevaar verdween integendeel helemaal uit de wedstrijd. In de toegevoegde tijd was de ingevallen Sylla zelfs nog dicht bij de 1-4 voor Charleroi.



Door deze uitslag kan vooral Kortrijk morgen een zaakje doen. De West-Vlamingen kunnen met een overwinning tegen Eupen, dat enkel nog een waterkans op het behoud heeft, naar de tweede plek wippen. Die geeft recht op een plaats in de barrage tegen een tweedeklasser.