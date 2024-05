Na marathonmatch en 3 matchballen tegen: Iga Swiatek klopt Sabalenka op weg naar eindzege in Madrid

Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Madrid op haar naam geschreven na een felbevochten duel met Aryna Sabalenka. De nummers 1 en 2 van de wereld verzorgden meer dan 3 uur spektakel op het hoogste niveau. Uiteindelijk trok de Poolse - ondanks 3 matchballen tegen - aan het langste eind in de tiebreak van de derde set: 9-7.

De gedroomde finale werd een feit: met Iga Swiatek en Aryna Sabalenka keken de nummers 1 en 2 van de wereld elkaar in de ogen.

Het beloofde gekletter op het gravel in de Spaanse hoofdstad. Dat kwam er ook met hoogstaand tennis, maar vooral heel wat strijd. Na een zenuwachtig begin, waarin beide speelsters hun opslagspel inleverden, gaven Swiatek en Sabalenka elkaar geen duimbreed toe.

Pas bij 5-5 verzilverde de Poolse dan toch haar tweede breakpunt. Op haar eigen service stoomde ze door naar setwinst na een uur zwoegen.

Sabalenka sloeg op haar beurt terug in set twee die ze pas in het slot naar zich toe kon trekken. Dus moest het toernooi zijn ontknoping kennen in een bepalende derde set.

Daarin gunden ze elkaar opnieuw niets, met lange rally's en 6-6 tot gevolg. Swiatek moest daarvoor wel drie matchballen wegwerken, maar toonde zich nog verrassend vinnig na drie uur tennis.

Want in de tiebreak etaleerde de Poolse nummer 1 haar klasse. Met enkele gemeten shots zette ze Sabalenka - die eeuwig leek te kunnen lopen - dan toch met de rug tegen de muur. Na 3 uur en een kwartier tennissen kwam de bevrijding en de 20e WTA-titel voor Swiatek.