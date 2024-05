Max Verstappen behoudt zijn perfecte kwalificatierapport ook in Miami met nieuwe pole

6 op 6 voor Max Verstappen (Red Bull) in de kwalificaties dit seizoen. Na zijn sprintzege eerder op de dag zoefde de Nederlandse WK-leider ook naar de polepositie voor de Grote Prijs van morgen in Miami. Charles Leclerc (Ferrari) start naast Verstappen op plek 2, Carlos Sainz op 3.

Wie doet Max Verstappen wat in dit Formule 1-seizoen? Alle races kan de regerende wereldkampioen al niet meer winnen na zijn uitvalbeurt in Melbourne, maar naar alle poles knallen in de kwalificaties voor GP's is wel nog mogelijk.

Op het stratencircuit in Miami trok de Nederlander de goede lijn van de sprintrace eerder op de dag door. Met een tijd van 1'27"241 was hij in zijn Red Bull ruim een tiende sneller dan Charles Leclerc op 2.



In Q1 was de grootste verrassing in negatieve zin het uitvallen van Daniel Ricciardo, nog 4e in de sprintrace. Enkele uren later kwam de Australiër niet verder dan de 18e kwalificatietijd. Ook local hero Logan Sargeant sneuvelde in de eerste sessie.



Kroop hij eerst nog met een honderdste van een seconde over door het oog van de naald, dan was het in Q2 wel voorbij voor Fernando Alonso. Samen met Aston Martin-ploegmaat Lance Stroll stootte hij niet door naar de laatste 10.

Voor Q3 was Verstappen nog eens extra gemotiveerd. Charles Leclerc had hem nipt afgetroefd voor de snelste tijd in de voorgaande sessie en dus moest de WK-leider natuurlijk de puntjes op de i zetten.

Leclerc was nog steeds zijn naaste belager, al was het verschil nu wel duidelijker. Ook zijn Ferrari-ploegmaat Carlos Sainz kwam nog relatief dicht op plek 3.

Daarachter parkeerde Sergio Perez zijn Red Bull op 4, gevolgd door de 2 McLarens en Mercedessen.

Verstappen won de enige 2 eerdere races in Miami en kan dus morgen vanaf 22 uur op zoek naar 3 op een rij op het stratencircuit.