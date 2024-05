Wat een ommekeer! Seizoensrevelatie Girona werpt zich op als kwelduivel van Barcelona en bezorgt Real de titel

Uitgerekend de seizoensrevelatie doet het grote FC Barcelona de das om. Girona heeft in twee dolle minuten zijn streekgenoot helemaal uitgeteld in de titelrace. Invaller Portu ging met de glansrol aan de haal. Vooral zijn weergaloze volley voor 4-2 zal de wereld rondgaan én applaus opleveren tijdens de titelviering van Real Madrid.

Met meer actie kon een beslissend titelduel niet beginnen.



De fans die net te laat op hun zitje zaten in Girona, hadden al twee goals gemist. Verdediger Christensen opende de score voor Barcelona, Dovbyk maakte nog binnen de minuut gelijk.



Een verschroeiende start die uiteraard niet die temperatuur kon aanhouden. De bezoekers zakten in en moesten bibberen op het veld van de streekgenoot. Ter Stegen hield zijn ploeg recht en balde zijn vuisten wanneer Lewandowski een - voor Girona ongelukkige - penalty binnenknalde op slag van rust.



Stelde de aartsrivaal het titelfeest van Real Madrid uit? Niet als het van invaller Portu afhing.



Zijn inbreng in minuut 65 zou hét kantelpunt in de wedstrijd worden. Meteen verschalkte hij de doelman van Barcelona in de korte hoek. Twee dolle minuten later stond het zowaar 3-2 na een goal van Gutierrez.



Een gigaklap voor Barcelona. Xavi zag vanaf de zijlijn dat de veer brak bij zijn spelers. Zeker wanneer Portu een heerlijke volley uit zijn sloffen toverde. Vanaf de grote rechthoek besliste hij de titelstrijd met een goal die de wereld rondgaat.



En die op gejuich wordt onthaald in Madrid. Real - met Courtois die vandaag zijn rentree maakte - viert zijn 36e landstitel. Van een boost richting de terugmatch van de halve finales in de Champions League gesproken.

Barcelona? Dat is voorlopig 3e in La Liga na 0 op 6 tegen kwelduivel Girona.