Eerste match beslissend én meteen kampioen: Thibaut Courtois viert rentree in stijl bij Real Madrid

Bij het rustsignaal was er nog geen vuiltje te zien aan de handschoenen van Thibaut Courtois.

Na bijna een jaar blessureleed mocht hij zichzelf eindelijk weer keeper van Real Madrid noemen. Maar een bal pakken? Neen, dat zat er voorlopig niet in tegen Cadiz.



Dat veranderde vlak na rust. Courtois kwam uitstekend uit zijn kooi en dook in de voeten van een doorgebroken spits bij de bezoekers. Vintage onze landgenoot, die de brilscore zo op het bord hield.



Niet voor lang, want Brahim Diaz poeierde de bal even later in de winkelhaak. Blijdschap in Bernabeu in een geslaagde middag. Zeker wanneer invaller Bellingham de 2-0 en Joselu de eindstand in doel prikten.



Meteen ook goed voor een titelfeest in Madrid. Door de zege van stuntploeg Girona tegen grote rivaal Barcelona, viert de Koninklijke zijn 36e titel in Spanje.