Sluw als ze is! Marianne Vos (36) klopt Lotte Kopecky op de streep na tactisch steekspel in Omloop

Het eerste deel van de koers werd ingevuld door een bonte kopgroep van vijf rensters die in twee schuifjes tot stand kwam. De Braziliaanse Magalhaes, de Israëlische Gafinovitz en de Nederlandse De Groot reden als eerste weg en kregen later het gezelschap van het Belgisch-Nederlandse duo Meert-Coljé. Samen kregen ze maximaal zeven minuten voorsprong.

Bij het losbarsten van de Omloop, in de buurt van Oudenaarde, schoot daar nog ongeveer de helft van over. Op de Haaghoek koos Longo Borghini haar moment uit om aan te vallen. Net daarvoor en net daarna sloegen enkele valpartijen bresjes in het peloton. Kopecky moest zelfs even balanceren in de berm.

Op de flanken van de Berendries toonde Kopecky voor het eerst haar soepele benen. Boven ging Longo Borghini vlotjes op en over de vroege vlucht, maar ze stond op haar eentje voor een onmogelijke opdracht. In de aanloop naar de muur leek SD Worx de kaart Wiebes te trekken. Kopecky en Vollering hielden het verschil klein in dienst van hun snelle ploegmate.

In Geraardsbergen was er echter plots geen spoor meer van Wiebes. Kopecky schakelde snel en schudde op de Muur aan de boom. Vos schoof vlotjes mee, Van Anrooij deed het met iets minder panache en Longo Borghini was al blij dat ze na wat gepikkel haar wagonnetje kon aanpikken.

Ook op de Bosberg gooide Kopecky een bommetje, maar haar concurrentes afschudden lukte niet. In de finale probeerden Longo Borghini en Van Anrooij, allebei Lidl-Trek, hun numerieke overwicht uit te spelen door om beurten te demarreren. Het was echter snel duidelijk dat Kopecky en Vos zich niet zouden laten ringeloren door de twee ploegmates.

In de laatste rechte lijn in Ninove stond er geen maat op Vos. Op haar 36ste, en bij haar allereerste deelname, schreef ze met een oppermachtige sprint de Omloop Het Nieuwsblad op haar uitpuilende erelijst. Kopecky strandde op de tweede plek, Longo Borghini was een dappere derde.