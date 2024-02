Lotte Kopecky baalt en relativeert: "Er kunnen nog procentjes bij, maar vooral respect voor Marianne Vos"

Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om de Omloop Het Nieuwsblad in haar regenboogtrui te winnen. Marianne Vos stak haar de loef af. Kopecky vatte de sprintnederlaag sportief op, maar beseft: "Ik zit in een tijdperk waarin ik niet tevreden kan zijn met een 2e plaats."