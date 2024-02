Marianne Vos kan nauwelijks geloven dat ze triomfeert bij debuut in Omloop: "Moest alle zeilen bijzetten"

za 24 februari 2024 17:45

Zou ze het zelf al kunnen geloven? Voor de winter lag Marianne Vos nog op de operatietafel, eind februari straalt ze op het hoogste schavotje in de Omloop Het Nieuwsblad. "Van dit debuut had ik nooit durven te dromen", deelt de 36-jarige Nederlandse.

In een rijke carrière en op haar 36e. Hoeveel kan een zege in de Omloop Het Nieuwsblad dan nog betekenen? "Goh ... Eigenlijk héél veel", zegt Marianne Vos. "Het is geweldig om mijn seizoen zo af te trappen. Zo debuteren in de Omloop, daar had ik nooit van durven dromen." Want de tegenstand was niet mals. Lotte Kopecky brak de koers helemaal open op de Muur. "Ik dacht wel dat ze het daar zou proberen. Dus ik moest alle zeilen bijzetten om haar te volgen. Dan hadden we een mooi groepje en begon het spel."

Mijn familie geniet hier zeker mee van, want we hebben er met z'n allen naar toegeleefd. Marianne Vos

Het spel: ofwel pokeren op wielen. Dat op het allerhoogste niveau. Vos gebruikte al haar ervaring en reed de perfecte sprint. "Het is een zware koers geweest, dan moet je afwachten wat er nog in de benen zit. Kopecky reed een ontzettend sterke finale. Dat ik haar klop, is geweldig." Want Vos komt van ver. De Nederlandse werd voor de winter geopereerd aan haar bekkenslagader. Nu bewijst ze dat ze helemaal terug is. "Dit is erg mooi", beseft ze zelf. "Mijn familie geniet hier zeker mee van, want we hebben er met z'n allen naar toegeleefd." Een oude vos verleert - in dit geval - de knepen van het vak niet. Marianne Vos heeft alvast bewezen dat ze op haar 36e een vrouw wordt om rekening mee te houden.