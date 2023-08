Wereldkampioene! Onhoudbare Lotte Kopecky vliegt solo naar de regenboog in Glasgow

Winnaar van de dag: Tot topfavoriete gebombardeerd worden is één ding, dat met bravoure waarmaken nog iets helemaal anders. Er stond vandaag geen maat op Lotte Kopecky, die voor het eerst in 50 jaar voor een Belgische wereldtitel bij de vrouwen zorgt.

Verliezer van de dag: In het Nederlandse kamp hoopten ze vooraf om het ploegenspel te kunnen spelen. Wiebes moest na ziekte al snel afhaken, Van Vleuten kampte tot 3 keer toe met mechanische pech en Vollering moest haar meerdere erkennen in Kopecky. Hun plan viel dus volledig in het water.

Belgisch briljant: Als een Belgische wereldkampioen wordt, is het niet moeilijk om de beste Belg aan te duiden. Kopecky was vandaag absoluut oppermachtig, maar ook Justine Ghekiere verdient felicitaties voor haar prestatie. In steun van haar kopvrouw reed ze zich volledig leeg en haalde ze meermaals aanvallers terug.