Pechvogel Lennert Van Eetvelt perst er nog een tweede plaats uit in Roemenië

Vanavond stond in Sibiu de afsluiter van een vierdaagse rittenkoers op het programma: een tijdrit over 3,3 kilometer.

Lennert Van Eetvelt begon het slotnummer met 6 seconden achterstand op de nummer 1 in de stand. Met een 9e plaats in de tijdrit kwam hij nog dicht in de buurt van de eindzege, maar het werd de tweede plaats.

De 24-jarige Brit Mark Donovan won de Sibiu Cycling Tour, zijn eerste zege als profrenner. De Pool Marceli Boguslawski van Alpecin-Deceuninck won de korte tijdrit.