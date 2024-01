Sarah Gigante bezorgt AG Insurance-Soudal dubbelslag op slotdag Tour Down Under

Het Belgische AG Insurance-Soudal heeft zijn debuut als WorldTour-ploeg niet gemist. De Australische Sarah Gigante pakte op de slotdag van de Tour Down Under de ritzege én de eindzege.

AG Insurance - Soudal had in de openingsetappe al mogen vieren in de Tour Down Under met dank aan Ally Wollaston, maar het debuut van de Belgische WorldTour-ploeg zou nog heel wat mooier worden.

In de slotetappe naar Willunga Hill slaagde thuisrijdster Sarah Gigante erin om Cecilie Uttrup Ludwig uit de leiderstrui te rijden. De Deense probeerde de aanval op de pittige slotklim te pareren, maar blies zichzelf op.

Gigante pakte zo niet alleen de ritzege, maar ook het eindklassement. Julie Van De Velde, de enige Belgische in de Tour Down Under, werd 10e, goed voor een 8e plek in de eindstand.

Volgende week zijn de mannen aan de beurt om de Australische wegen op te vliegen.