AG Insurance-Soudal schiet meteen raak als WorldTour-ploeg dankzij snelheid Wollaston

Ally Wollaston heeft de openingsetappe in de Tour Down Under gewonnen. De Nieuw-Zeelandse sprintte naar de dagzege en de leiderstrui. Wollaston draagt het shirt van kersverse WorldTour-ploeg AG Insurance-Soudal en bezorgt de Belgische ploeg zo een eerste ruiker in dit nieuwe jaar.

Wordt de vrouwentak van The Wolfpack net zo succesvol in de WorldTour als de mannenploeg? Dat blijft natuurlijk nog gissen, maar de ploeg is wel uitstekend aan 2024 begonnen.

De 23-jarige Ally Wollaston won de eerste rit in de bloedhete Tour Down Under na een massasprint. De Nieuw-Zeelandse kampioene haalde het voor Georgia Baker en Sofia Bertizzolo.

Het is voor de Belgische ploeg de eerste zege als WorldTour-ploeg.

Voor de start van de race was er ook een mooi moment. Het peloton hield een minuut stilte voor de overleden ex-renster Melissa Hoskins.