Milan Menten ziet eerste seizoenszege door de neus geboord na declassering: "Zeer bitter"

"Dit is een zeer bittere manier om de Sibiu Cycling Tour af te sluiten", zei ploegleider Wesley Van Speybroeck. "Eindelijk kon Milan Menten weer winnen, hij had er zo naar uitgekeken."

"Nizzolo diende een klacht in, waarin hij beweerde dat Menten van zijn lijn was afgeweken. De beelden weerlegden dit en de klacht werd verworpen."



"Maar de jury oordeelde dat Milan de bocht ervoor te breed had genomen. We zijn uiteraard ontgoocheld over die beslissing."

De eindzege ontglipte Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) niet meer. De Duitser kwam niet meer in de problemen en volgt de Brit Mark Donovan op op de erelijst.

Lipowitz telt in de eindstand 20 seconden voorsprong op de Noor Andreas Leknessund (UNO-X Mobility) en 38 seconden op de Nieuw-Zeelander George Bennett (Israel-Premier Tech). Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) is 4e op 1'12".