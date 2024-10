Wereldkampioene Lotte Kopecky krijgt de Nationale Trofee voor Sportverdienste 2024

do 17 oktober 2024 12:05

Nog een bekroning erbovenop voor Lotte Kopecky (28). De Belgische wielerkampioene is de laureate van de 96e editie van de Nationale Trofee voor Sportverdienste. De wereldkampioene werd gekozen door de jury, die vanochtend traditioneel beraadslaagde in het Stadhuis van Brussel. Een atleet kan de trofee maar 1 keer in zijn of haar carrière ontvangen.

Vorig jaar beleefde Lotte Kopecky al een boerenjaar met 14 zeges op de weg, waaronder de Ronde van Vlaanderen en de wereldtitel in Glasgow. In 2023 was olympisch schaatskampioen Bart Swings evenwel de Sportverdienste-laureaat.



Maar geen nood: dit jaar deed Kopecky nog beter met 16 zeges, waaronder Strade Bianche, Parijs-Roubaix, de Ronde van Romandië, het EK tijdrijden én als kers op de taart nog eens WK-succes in Zürich. Op de Olympische Spelen in Parijs was ze goed voor brons.



De dubbele Belgische kampioene, die ook stevig op kop staat van de UCI-ranking bij de vrouwen, kreeg eerder deze week al de Kristallen Fiets en er zullen nog wel prijzen volgen.

Bijzondere jury

De Nationale Trofee voor Sportverdienste wordt sinds 1928 uitgereikt aan een atleet of sportploeg die bijzonder goed presteerde in het voorbije jaar.



Een jury, bestaande uit voormalige kampioenen zoals o.a. Eddy Merckx, Paul Van Himst, Ingrid Berghmans en Jean-Michel Saive, sportbonzen en journalisten onder het voorzitterschap van de burgemeester van Brussel, kiest elk jaar de winnaar.



Kopecky is momenteel actief op het WK baanwielrennen in Ballerup, in Denemarken, de trofee wordt rond de jaarwisseling overhandigd.

Palmares van Nationale Trofee voor Sportverdienste: