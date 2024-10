Evenepoel en Kopecky krijgen ook dit jaar Kristallen Fiets, Vanthourenhout is Manager van het Jaar

Van het ene boerenjaar naar het andere. Remco Evenepoel en Lotte Kopecky reden ook dit jaar weer een volledige prijzenkast bijeen.



In zijn Tourdebuut gooide Evenepoel hoge ogen, daarna knalde hij op de Olympische Spelen naar gouden medailles in de tijdrit én de wegrit. Een nieuwe regenboogtrui tegen de klok was de kers op de taart in alweer een bijzonder straf seizoen.



Lotte Kopecky was op haar beurt de beste in Parijs-Roubaix, kroonde zich tot dubbele Belgische kampioene, verraste vriend en vijand met een Europese tijdrittitel en bezorgde iedereen nog eens kippenvel in Zürich met een tweede opeenvolgende wereldtitel.



Het was dan ook al even duidelijk: niemand zou de Kristallen Fiets dit jaar overnemen van het extreem succesvolle duo. Voor Evenepoel is het de derde op rij, Kopecky heeft nu al 5 stuks staan.