Geëmotioneerde Andreas Leknessund schiet na finishfoto raak op Roemeense berg

Andreas Leknessund (UNO-X Mobility) heeft de openingsetappe van de 14e Sibiu Cycling Tour gewonnen. De 25-jarige Noor was in de 1e rit van de Roemeense rittenkoers na een finishfoto sneller dan de Duitser Florian Lipowitz (Red Bull-BORA) en de Nieuw-Zeelander George Bennett (Israel-Premier Tech).

De finish van de eerste rit in Roemenië lag er na een klim van meer dan 10 kilometer. Toen met Sam Gademan de laatste renner van de vroege vlucht werd opegeraapt kon een trio voor de ritzege strijden: Florian Lipowitz, Andreas Leknessund en George Bennett.

De Duitser ging de sprint van ver aan, maar met een ultieme lendenruk gooide Leknessund zijn fiets nog over de finishlijn. Uiteindelijk zou na het bekijken van de fotofinish blijken dat Leknessund als eerste over de finish was gekomen.

Leknessund kreeg na zijn zege te horen dat zijn landgenoot André Drege was overleden na een valpartij in de Ronde van Oostenrijk. Dat nieuws kwam hard binnen bij de Noor.

De beste Belg in Roemenië was Lander Loockx (TDT-Unibet) op de 6e plaats. Met Lennert Van Eetvelt, die onlangs op het BK zijn comeback maakte na blessureleed, eindigde nog een Belg in de top 10.

Zondag is Sibiu start- en aankomstplaats van de tweede etappe. In de 103 kilometer zitten twee beklimmingen van de Calugaru verweven. De top van de laatste bult situeert zich op 36 kilometer van de finish.