Drama in Ronde van Oostenrijk: Noorse renner André Drege (25) komt om het leven na val in afdaling

Verschrikkelijk nieuws uit de Ronde van Oostenrijk. De Noorse renner André Drege is er in de vierde rit om het leven gekomen na een zware val. De 25-jarige renner van Team Coop-Repsol zou gevallen zijn in de afdaling van de Grossglockner, zo melden lokale media.

De Ronde van Oostenrijk is morgen toe aan zijn slotrit. Of die etappe ook daadwerkelijk zal doorgaan, is nog niet bekend.

"Het is met diepe droefenis dat we het overlijden van André Drege moeten melden", schreef de organisatie op sociale media. "André Drege kwam zwaar ten val tijdens de afdaling van de Grossglockner en liep ernstige verwondingen op."

Drege, de derde van links, zat vandaag in de kopgroep in Oostenrijk toen het noodlot toesloeg.

Drege stond bekend als een talentvolle renner die een uitstekend eindschot had na een lastige koers. Hij was in Oostenrijk trouwens aan een uitstekende week bezig.

In de proloog was hij 10e geëindigd tussen de gevestigde namen, een dag later sprintte hij naar een 9e plek in de daguitslag.

Vorige week op het Noors kampioenschap was Drege nog tezamen met Tourrevelatie Jonas Abrahamsen over de streep gekomen, hij werd toen 16e.

Officiële UCI-zeges had de snelle Drege nog niet. Hij was dit jaar op 2.2-niveau wel al goed voor 7 overwinningen.