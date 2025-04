Wout van Aert pakt ondanks gemist podium flinke boost (en lacht om eigen aanval): "Was eigenlijk tegen mijn goesting"

En of hij op de afspraak was. Wout van Aert eindigde in de Ronde net naast het podium, maar was na winnaar Pogacar misschien wel 'best of the rest'. Dit doet het beste verhopen voor Parijs-Roubaix van volgende week, toch? "Ik ben blij dat mijn harde werk beloond wordt", toonde Van Aert zich achteraf tevreden.

Ook zonder zege kan je als winnaar van de fiets stappen.



Afgelopen woensdag was dat niet het geval voor Wout van Aert, maar na een straffe koers in de Ronde van Vlaanderen wél.



De kopman van Visma-Lease a Bike moest in de finale enkele keren kraken, maar knokte steeds terug. Alleen tijdens de laatste passage op de Oude Kwaremont moest WVA - net zoals de rest - een ontketende Pogacar definitief laten gaan.



Maar in het achtervolgende groepje, met onder meer Van der Poel, maakte onze landgenoot vervolgens zowaar nog de beste indruk. Alleen geraakte hij in de sprint voor het podium niet meer over de Nederlander en Pedersen.



Geen podium dus, maar toch een opsteker.

"Ik ben tevreden met hoe ik heb kunnen koersen", blikte Van Aert achteraf terug in de Sporza-studio. "In de finale hoop je natuurlijk op het podium te eindigen, maar het was een eerlijke sprint."