"Bij opdraaien slotklim wist ik al dat ik zou winnen": Thibau Nys klopt zich op de borst na "gedroomde" seizoensopener

Een statement om te starten. Thibau Nys won meteen bij zijn comeback in het peloton. Onze landgenoot blies de tegenstander in de GP Miguel Indurain helemaal omver met een verschroeiende versnelling op de slotklim. "Hier droomde ik afgelopen nacht nog van", glunderde de 22-jarige renner van Lidl-Trek na de finish.

"Je weet nooit hoe het lichaam reageert op een eerste wedstrijddag. Maar meteen toen de finale geopend werd, voelde ik dat ik echt goeie benen had en dat ik een hele goeie finale zou rijden. Al weet je nooit hoe de concurrentie zich voelt. Maar toen we de laatste klim opdraaiden, wist ik dat ik zou winnen."

"Hier droomde ik afgelopen nacht nog van", opende hij zijn flashinterview met de glimlach. "Ik wist dat het parcours me zou liggen, zeker met zo'n springplank op het einde. Die klim paste me echt."

De Thibau Nys -show is begonnen. De 22-jarige renner van Lidl-Trek , die vandaag zijn rentree in het peloton vierde, toonde op de korte maar krachtige slotklim van de GP Miguel Indurian meteen zijn explosieve vezels. Nietsontziend knalde hij iedereen los uit het wiel. Dat onze landgenoot na de finish tijd had om te vieren met een wheelie, sprak boekdelen: Nys is helemaal terug van even weggeweest.

Nys beleefde naar eigen zeggen een perfecte dag. "Ik had de hele koers geen stress, bleef in de buik van het peloton zitten en ook uit de wind. In de finale speelden we het perfect als ploeg. Bauke (Mollema, red.) zat in de laatste vijf kilometer in de kopgroep, dus we moesten niets doen bij de achtervolgers."

"Op de slotklim kon ik dan mijn ding doen. Het was dan all-in gaan. Als je met vijf seconden voorsprong over de top kwam, dan zou je winnen."

Nys bereidt zich in de GP Indurain en volgende week in de zesdaagse Ronde van het Baskenland voor op de aankomende Ardennenklassiekers.

"Deze week staat volledig in het teken van de voorbereiding op de Ardennen. Nu al winnen is supermooi. In het Baskenland gaan we voor een goed eindklassement met Mattias (Skjelmose, red.) en ga ik zelf misschien voor een ritzege gaan."