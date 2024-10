Poolse Marta Lach wint 2 ritten én eindklassement van Ronde van Chongming Island in World Tour

do 17 oktober 2024 13:41

De Poolse Marta Lach (27) heeft de Chinese WorldTour-driedaagse Ronde van Chongming op haar naam gebracht. Opvallend: haar Duitse team Ceratiziti-WNT won alle 3 de ritten, Lach was gisteren en vandaag de beste. Lach rijdt volgend jaar vor SD Worx-Protime van Lotte Kopecky.

De 3 ritten in China eindigden op een massaspurt. Dinsdag was de Nederlandse Mylène de Zoete de snelste, gisteren en vandaag had Lach de snelste benen. Door de bonificatieseconden wipte Lach over haar ploegmate De Zoete.



De Zoete won ook vorig jaar de eerste rit in Chongming, dat was tot nu haar eerste profzege.



Lach stond tot haar eigen verrassing na rit 2 samen met haar ploegmates De Zoete en Schweinberger op het dagpodium.



En vandaag deed de Poolse, die volgend jaar overstapt naar Team SD Worx-Protime bij Lotte Kopecky, dat nog eens over. Het was haar 4e seizoenszege.



In de laatste kilometer werd het peloton nog opgeschrikt door een massale valpartij, maar daar ontsnapten de toprensters uit het klassement aan. Lach vloerde de Nederlandse vrouwen Scarlett Souren en Sofie van Rooijen. Eerste Belgische Mieke Docx werd 9e.



Kopecky wint World Tour

In 2023 werd de Ronde van Chongming Island gewonnen door de Italiaanse Chiara Consonni, in 2017 door Jolien D'hoore, de enige Belgische eindwinnares tot dusver.



De Ronde van Chongming Island was de laatste rittenkoers voor de WorldTour van het vrouwenseizoen. Zondag rijden de vrouwen ook nog een eendagskoers in Guangxi.



Wereldkampioene Lotte Kopecky is de leidster in de WorldTour en kan niet meer van de eindzege gehouden worden. Ze is trouwens niet in het China, maar op het WK baan in Denemarken.