Geen medaille voor Fabio Van den Bossche: "Wou gokken om te winnen, maar zat nooit in koers"

"Ik heb nooit echt in de koers gezeten en dat vind ik wel jammer." Van den Bossche was achteraf eerlijk in zijn analyse. Hij miste enkele keren de boot bij een belangrijke ontsnapping en reed zo wat achter de feiten aan.

"Het was even geleden dat ik op de piste had gereden en dat heb ik gevoeld na het eerste kwart van de wedstrijd. Dat heeft erin gehakt." Net voor halfweg pakte Van den Bossche met enkele kompanen een bonusronde.

"Op het moment dat de Deen Larsen zijn eerste bonusronde neemt, kon ik eigenlijk meeschuiven. Maar dan zit er meteen 6 of 7 man in je wiel. Ik heb gegokt, Larsen laten rijden en de rest keek naar mij. Daar is het een beetje fout gelopen."

"In het begin had ik wat op mijn adem getrapt om iets te forceren en daar heb ik toch even van moeten herstellen. Ik kwam er nog een beetje door, maar echt meedoen voor de medailles zat er niet meer in."



In de slotfase deed hij nog een ultieme poging om een bonusronde én een medaille te veroveren, maar zijn tank liep leeg. "Ik ben op hangen en wurgen nog weggeraakt, maar veel snee zat er niet meer op."



"Het enige doel was dan nog om rond te krijgen en toen ik zag dat dat er niet meer in zat, was het kalf verdronken voor mij." Zondag krijgt de bronzen medaillewinnaar van de Olympische Spelen in Parijs een herkansing op de ploegkoers, samen met Lindsay De Vylder. "Dit was een mooie longopener voor zondag, de ambitie is een medaille."