2 ritten op 1 dag: Pickrell en Walker triomferen in Roemenië

Koers zoals in de goede oude tijd. De Sibiu Cycling Tour pakte vandaag uit met twee etappes op dezelfde dag. Rond de middag won Riley Pickrell (Israel - Premier Tech) de massasprint. 's Avonds won Max Walker (Astana Qazaqstan) een korte tijdrit.

Twee ritten op één dag. Daarvoor moet je niet langer tijdreizen naar de jaren '80, want in Roemenië doen ze het nog steeds in 2024. 's Ochtends een rit voor de sprinters en 's avonds een voor de pure hardrijders.

Rond het middaguur sprintte Riley Pickrell naar de (voormid)dagzege. In een massasprint verwees de Canadees van Israel - Premier Tech Nizzolo en Kluge naar de dichtste ereplaatsen. Milan Menten was de eerste belg op plek 7.

's Avonds was het tijdrijden geblazen. Een parcours van 3,2 kilometer door de straten van Sibiu was spek voor de bek van de 22-jarige Max Walker. De Brit, die voor de opleidingsploeg van Astana rijdt, deed er slechts 4'22" over. Arjen Livyns en Jordy Bouts waren 5 tellen trager en eindigden op plaatsen 4 en 5.

De twee ritten hebben weinig invloed op het algemene klassement. Daarin behoudt Andreas Leknessund een kleine voorsprong op Florian Lipowitz. George Bennett moest wle wat tijd prijsgeven in de tijdrit, maar blijft 3e.