Onfortuinlijke Ryan Kamp moest "uit voorzorg" uur wachten op ziekenwagen: "Gelukkig geen grote blessures"

Veel geluk heeft Ryan Kamp nog niet gehad in het prille veldritseizoen. In Ruddervoorde kwam de 23-jarige Nederlander zwaar ten val en werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis, al moest hij "uit voorzorg" wel een uur wachten op een ziekenwagen. "Gelukkig waren de resultaten goed", schrijft hij op Instagram.

Omdat hij pijn had in zijn nek drongen onderzoeken in het ziekenhuis zich op, maar toch moest de Nederlander nog wachten tot het einde van de veldrit op een ziekenwagen.

Uiteindelijk kon Kamp naar het AZ Delta in Torhout worden gevoerd, waar onderzoeken gelukkig geen traumatische letsels aan het licht brachten.

Vandaag wordt de Nederlander behandeld door een osteopaat, maar wanneer hij weer op het zadel kan springen is momenteel koffiedik kijken.

Op Instagram bevestigde Kamp dat de resultaten in het ziekenhuis "gelukkig goed" waren. "Ik heb geen grote blessures en geen breuken."

"Het spijt me heel erg voor alle betrokken renners. Ik weet niet wie er samen met me gevallen is, maar ik hoop dat jullie allemaal oké zijn."

Kamp heeft nog niet veel geluk gehad dit seizoen. In Beringen kwam hij in aanvaring met Eli Iserbyt, in Essen had hij materiaalpech.

"Nu is het tijd om mijn lichaam te laten herstellen", besluit hij. "Hopelijk zit ik snel weer op de fiets."