Waarom geen cross op maandag? Hoe groot is de kater? Volgend jaar een herkansing? 6 vragen na de WB-afgelasting in Cabras

Er was gisteren dan toch een winnaar in Cabras: het gezonde verstand. Crossen was in dergelijke weersomstandigheden onverantwoord. De Wereldbeker, een primeur op Sardinië, werd afgelast door de hevige wind. Maar na de Sardijnse storm blijven enkele prangende vragen over.

"Het is overmacht en brute pech. Zoiets kan gebeuren als je in de winter zo'n evenement organiseert. Er is altijd een risicofactor aanwezig."

Er waren natuurlijk rukwinden voorspeld, maar die bleken veel krachtiger dan verwacht. "Pas in de nacht van zaterdag op zondag is het weer omgeslagen", zuchtte organisator Flanders Classics. CEO Tomas Van Den Spiegel: "De voorbije dagen was het weer geweldig. Ik kreeg filmpjes toegestuurd van verkenningen bij 25 graden. Zelfs in deze periode van het jaar zijn ze hier niet vertrouwd met dit weer."

En toch kwam het stormweer van zondag vrij onverwacht. "Dit hebben we hier nog nooit gezien", vertelden inwoners in Cabras aan onze reporter.

In het eerste deel van vorige week was dat eerste ingrediënt nog aanwezig, maar hoe dichter bij D-Day, hoe meer de zon plaats moest maken voor bewolking en windstoten.

"We hebben vele opties bekeken en we hebben relatief lang gewacht met de beslissing, want de wind zou 's namiddags gaan liggen. Maar het had geen zin."

"Er is de rechtstreekse televisie-uitzending, er zijn heel veel medewerkers die met een charter zondagavond weer huiswaarts vliegen. Wij wilden niet nog meer chaos veroorzaken. We zijn echt gepakt door de weersomstandigheden."

Geen cross op zondag, wel op maandag? Zo simpel is het niet, stelt Van Den Spiegel. "Je zit met een sportief reglement. Ook op logistiek vlak is dat niet gemakkelijk."

"Voor die mensen hier is dit echt een drama. Ik hoop dat ze gesteund worden door de overheid. Dat zal echt nodig zijn, want dit kostenplaatje zal heel hoog oplopen."

"In eerste instantie gaan mijn gedachten uit naar de organisator", vulde Jurgen Mettepenningen (Pauwels Sauzen-Bingoal) aan bij Play Sports. "Ik ben zelf ook organisator van de Wereldbeker in Dendermonde, dus ik weet wat het is om zoiets op poten te zetten."

Uiteraard wilde niemand concrete bedragen vermelden (naar verluidt gaat het om een kostprijs van 600.000 euro), maar Flanders Classics kan niet ontkennen dat de afgelasting een flinke streep door de rekening is. "Dat een afgelaste cross financiële gevolgen heeft voor alle stakeholders, dat is logisch."

"Als ploeg is dit natuurlijk ook een drama", vertelde Jurgen Mettepenningen. "We hebben heel veel kosten gemaakt om hier te geraken. Logistiek is dit niet gemakkelijk."

"Er zijn mensen die twee weken van huis geweest zijn en dan krijg je dit. Oké, dat is pure overmacht. Niemand kan hier iets aan doen. Het is heel jammer en dramatisch voor iedereen."

Hoe ziet het concrete kostenplaatje er dan uit? "We waren met al ons personeel hier, met de vrachtwagen en met de bussen. Dat kost heel veel geld, qua logistiek en ook qua hotelkosten. Een 1.500 euro per persoon zal het wel ongeveer zijn."

"Alles in totaal denk ik dat we over een kostenplaatje van zo'n 10.000 euro spreken. Dat zijn we nu kwijt en we zullen moeten bekijken hoe we dat gaan oplossen. Maar ik herhaal: mijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar de organisator."

Eli Iserbyt: "Het is even een zure appel om door te bijten, ook financieel. Ik denk dat elke renner toch zo'n 1.000 à 1.500 euro geïnvesteerd heeft om hier te zijn. Dat is moeilijk te recupereren. Maar we proberen positief te blijven."

Sven Nys: "Er zijn veel mensen die zware inspanningen gedaan hebben om in Cabras te kunnen crossen. Het is zonde. De veiligheid gaat boven alles, ook al kost dit handenvol geld. De gevolgen, ook financieel, van deze afgelasting zijn voor later."