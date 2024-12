Afgelasting is voor renners ook financiële knauw: "Maar belangrijkste is dat niemand met blessure naar huis gaat"

Dat crossen zondag onmogelijk is in Sardinië kon ook Michael Vanthourenhout met eigen ogen vaststellen bij aankomst aan het parcours. "Ik denk dat afgelasten de enige juiste optie is, hoe zwaar dat ook is voor de organisatoren."

Zou het een optie zijn om maandag te rijden? "Dat kan, ik was sowieso van plan om hier nog langer te blijven. Dus voor mij zou het kunnen, maar ik denk dat het een heel moeilijke klus is om iedereen hier te houden tot morgen."

"Ik denk dat afgelasten de enige juiste optie is, hoe zwaar dat ook is voor de organisatie. Er moet maar één ding gebeuren en dan is het hek van de dam."

"Ik zat in een dorpje op zo'n 15 minuten van het parcours. Daar zag het er nog redelijk doenbaar uit", vertelt Michael Vanthourenhout. "Maar eenmaal je hier toekomt, weet je dat crossen niet haalbaar is."

Toon Aerts: "Spijtig, want het was een mooi rondje"

"Het is hier echt niet te doen om de fietsen", moest ook Toon Aerts vaststellen. "Gewoon recht blijven met de fiets zou supermoeilijk zijn."

"Het is wel spijtig, want het is hier een heel mooi locatie. Ik had er wel zin in. Het was een leuk rondje. Maar goed, we moeten dit accepteren. Ik denk dat het ook voor onze eigen bestwil is."

"Welke impact dit heeft? Voor mij persoonlijk is het jammer, want ik heb wel een achterstand op te halen en daar kan ik nu niet aan werken. Anderzijds: het is ook wel belangrijk dat hier niemand met een blessure naar huis gaat vandaag."

En de financiële gevolgen? "Ja, het heeft wel wat centen gekost. Dat is nu eenmaal zo. Dat zullen we op een ander moment moeten terugverdienen."