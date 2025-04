De sleutelfase die je niet in beeld zag en "het geheim" van de top 3: "We trainen op dezelfde berg"

Door een move nog voor de live-uitzending hebben de outsiders in de Amstel Gold Race de favorieten een hak gezet. Hoe ontstond die vlucht? Waarom lieten de favorieten zich ringeloren? En waarom is het Nederlandse podium geen toeval? Enkele hoofdrolspelers doen hun verhaal.

"Boven op de Bemelerberg (op 66 km van de streep) was er een aanval van een groepje. Wij hadden Amber (Kraak) mee", vertelt Vollering.

De Nederlandse favoriete was een van de grote afwezigen toen de beslissende vlucht op poten werd gezet.

Dat groepje dikte snel aan. "Er bleven rensters de sprong naar voren maken, onder wie Juliette Labous. De laatsten die de oversteek maakten, waren Wiebes en Moolman", beschrijft Vollering, die zelf passief bleef in die sleutelfase.

"Ik was daarvoor al enkele keren meegesprongen. Op de Bemelerberg koos ik ervoor om niet mee te gaan, ook omdat de andere favorieten bleven zitten."

Bovendien was Vollering niet helemaal zeker van haar eigen zaak.

"Na een val zaten mijn voet en enkel wat dik. Ik was niet zeker hoe goed ik de laatste keer over de Cauberg zou gaan. Daarom hebben we toen vol de kaart van Labous getrokken."